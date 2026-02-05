Cuarta noche de Carnavales Barriales con desfile itinerante en el Juan de Vera

La cuarta noche de los Carnavales Barriales de Corrientes se desarrollará este jueves en el barrio Juan de Vera, con un desfile itinerante que comenzará a las 20 sobre la avenida Colón.

Cerca de una treintena de comparsas y agrupaciones formarán parte de esta celebración popular organizada por la Municipalidad de Corrientes.

Desfile y recorrido

El corsódromo itinerante tendrá como escenario la avenida Colón, desde calle El Cano —punto de concentración— hasta la avenida del IV Centenario, donde se realizará la desconcentración.

En ese tramo, las comparsas desplegarán su música, vestuario y coreografías ante vecinos y vecinas de la zona.

Desde la organización informaron que participarán 27 comparsas y agrupaciones, además de invitados especiales.

Cortes de calles y desvíos de colectivos

Debido al desfile, durante la jornada se implementarán cortes de calles y desvíos en el tránsito. La Subsecretaría de Transporte comunicó que la línea urbana 104 A modificará su recorrido.

Desvío hacia el centro : IV Centenario, Teniente Ibáñez, Guastavino, retomando luego su recorrido habitual.

: IV Centenario, Teniente Ibáñez, Guastavino, retomando luego su recorrido habitual. Regreso a cabecera: sin modificaciones.

Los cortes y desvíos previstos alcanzarán, entre otros puntos, a las intersecciones de:

IV Centenario y Colón

Colón y El Cano

Chubut y Zárate

Chubut y Hernandarias

Chubut y Balboa

Chubut e Irala

Santa Cruz y Ayolas

Santa Cruz y Héroes Civiles

Santa Cruz y José R. Vidal

José R. Vidal y C. Rivadavia

Hernán Cortés y Solís

Hernán Cortés y Ayolas

Hernán Cortés e Irala

Hernán Cortés y Balboa

Hernán Cortés y Hernandarias

Hernán Cortés y Zárate

Dispositivo de seguridad y servicios

Como en cada noche de carnaval barrial, el evento contará con la presencia de personal de Guardia Urbana, agentes de Tránsito y Transporte, efectivos de la Policía de Corrientes y un servicio de salud municipal, con ambulancias y agentes de Higiene Urbana.

La mirada del Municipio

La secretaria de Cultura y Educación municipal, Keren Anderson, destacó la participación del público en cada jornada. Señaló que comparseros, vecinos y turistas acompañan con entusiasmo el paso de las agrupaciones en los distintos barrios de la ciudad.

Además, recordó que tras el desfile en el Juan de Vera restan dos noches del carnaval barrial: el 10 de febrero en el barrio Mil Viviendas y el 12 de febrero en la Costanera Sur, donde se realizará el cierre.

Comparsas participantes e invitados

Desfilarán las comparsas y agrupaciones: Ara Porá, Imperial, Aramú, Osiris, Mitha Jorhu, Bella Esperanza, Belleza Unida, Cambá Cuá Show, Belleza Taragüí, Taragüí Porá, Fantasía, Porto Carioca, Renacer, Resplandor del Litoral, Sarava, Samba Pasión, Rubí Show, América, Las Traviesas, La Jaula de las Locas, Furia Loca, Los Dandys, Mita Porá, Payasos del Cacique y Drácula.

Como invitados especiales participarán el Centro de Jubilados de la Provincia, Yasi Berá (Riachuelo) y Ñande Mbareté.

Transmisión en vivo

La jornada será transmitida a través de las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Corrientes, en Facebook (CorrientesMuni) y YouTube (@municipalidaddecorrientes).