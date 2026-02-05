La Sociedad Rural de Libres planteó ante el STJ su preocupación por abigeato: "Es un delito organizado"

En un encuentro clave para abordar la creciente inseguridad en el interior provincial, integrantes de la Sociedad Rural de Paso de los Libres y del Foro Nacional de Seguridad Rural fueron recibidos este jueves por las máximas autoridades del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Corrientes.

Las productoras Luz María Palma y María Marta Batalla expusieron la crítica situación que atraviesan los establecimientos ganaderos debido a la sustracción sistemática de hacienda.

Durante la audiencia con el doctor Guillermo Horacio Semhan y el ministro Eduardo Panseri, las representantes rurales detallaron que el delito de abigeato ha mutado hacia formas mucho más complejas y perjudiciales. "La organización criminal ya cuenta con eslabones muy grandes. No es el robo para que coma la gente; son grandes cantidades de hacienda afectadas. Es un delito organizado", sentenciaron tras la reunión.

El impacto en los pequeños productores

La comitiva ruralista enfatizó que, si bien el golpe económico es generalizado, los pequeños productores son quienes quedan al borde de la quiebra ante cada golpe de las bandas rurales. Según explicaron, la problemática es sostenida en el tiempo y requiere un abordaje que comprenda las particularidades del territorio, especialmente en una zona de frontera como la de la Cuarta Circunscripción.

Las productoras destacaron la "empatía y profesionalismo" de los magistrados para escuchar la realidad del campo. "Que nos reciba el presidente del Superior Tribunal, que nos escuche y nos oriente es muy importante. Es una persona que conoce el área y estuvo abierto a conocer nuestra realidad", valoró Palma.

Expectativa por la Fiscalía Rural

Uno de los ejes centrales de la charla fue el avance institucional hacia la especialización judicial. Existe una marcada expectativa por la creación de la Fiscalía Rural y Ambiental, figura que se considera vital para perseguir delitos que poseen "características intrínsecas" que la justicia ordinaria a veces no logra procesar con celeridad.

Cabe recordar que, durante la última feria judicial, el doctor Panseri —en su rol de presidente del Consejo de la Magistratura— resolvió el llamado a concurso para cubrir el cargo de Fiscal Rural y Ambiental de la Cuarta Circunscripción, con asiento en Paso de los Libres. Esta medida, amparada en la Constitución Provincial y la Ley 5849, busca dotar a la región de un funcionario específico que pueda desarticular las redes de comercio ilegal de carne y robo de ganado que hoy jaquean a la producción correntina.