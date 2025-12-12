¿En qué club comenzó a entrenar Amancio Vicuña?, el hijo de la China Suárez

¿A imagen y semejanza de Mauro Icardi? Bueno, eso está por verse. Lo cierto es que Amancio Vicuña, el menor de los hijos de la China Suárez y fruto de su relación con Benjamín Vicuña, ha comenzado a entrenar en la Academia del F. C. Barcelona que se encuentra en Estambul, la ciudad donde reside actualmente junto a su mamá y hermanas.

Tras este arranque, la actriz se encargó de contarle al mundo la nueva actividad de su hijo pequeño con algunas fotos y videos que lo muestran vestido con el atuendo del club y desempeñándose con una pelota en sus pies.

Cabe señalar que el niño de 5 años ha mostrado un gran interés por el fútbol, e incluso su madre ha compartido videos del niño jugando en su casa y hasta imitando los festejos de Mauro Icardi, quien es delantero del club turco Galatasaray.

Las imágenes compartidas por la actriz no pasaron desapercibidas para sus seguidores, quienes rápidamente conectaron la elección del club para Amancio con la historia personal de Mauro Icardi. Los fans recordaron que la academia elegida es la misma institución donde la expareja de Wanda Nara dio sus primeros pasos en el fútbol.

De esta manera, el gesto de la China Suárez de confiar el inicio deportivo de su hijo en el club formador de su actual pareja fue interpretado como un cariñoso "guiño" hacia el futbolista, profundizando el lazo familiar en Estambul.

Mientras tanto, la vida de la actriz transcurre plenamente en Turquía. Continúa instalada en Estambul, consolidando su vida familiar mientras acompaña a delantero en su carrera en el Galatasaray. A través de sus redes sociales, la China Suárez comparte sus rutinas diarias, los viajes, los proyectos personales y la crianza de sus hijos, manteniendo un equilibrio entre su rol de madre y su activa carrera artística, al mismo tiempo que documenta su experiencia en el vibrante país euroasiático.

