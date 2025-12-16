El tenso cruce de Ángela Leiva con Mario Pergolini al aire: qué pasó

Ángela Leiva protagonizó un tenso cruce en vivo con Mario Pergolini durante su visita al programa Otro día perdido, que se emite por eltrece. El intercambio se dio luego de un comentario y un gesto del conductor que la artista interpretó como despectivo hacia el género musical que representa.

El episodio ocurrió al aire y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados de la entrevista. Todo comenzó cuando Pergolini reaccionó con la frase “Uh, canta cumbia”, una expresión que Leiva decidió no dejar pasar y cuestionó de manera directa.

Aunque el conductor intentó minimizar la situación y aseguró que solo estaba mencionando el género musical, la artista insistió en que el tono y el gesto evidenciaban algo más que una simple aclaración.

“Dijiste: Uh, cumbia, canta. Y sí, ¿qué problema hay?”, retrucó la cantante, dejando expuesta la incomodidad que le generó la reacción del conductor. Pergolini siguió el intercambio en clave de comedia, pero el planteo ya había quedado instalado.

A partir de ese cruce, la charla derivó hacia los distintos estilos de cumbia que existen en América Latina. Leiva explicó las variantes del género, desde la cumbia argentina hasta la norteña mexicana, y puso el foco en la riqueza musical y cultural que muchas veces es subestimada.

En ese contexto, Leiva mencionó su colaboración con Los Ángeles Azules en el tema El listón de tu pelo, que alcanzó cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales. Pergolini reconoció el impacto del grupo mexicano y los definió como “los Pink Floyd de México”, resaltando su lugar como referentes históricos de la música latinoamericana.

Si bien el intercambio continuó en un tono distendido, el planteo de la cantante dejó expuesta una discusión que sigue vigente en el mundo del espectáculo: el reconocimiento y la valoración de la cumbia dentro del panorama musical argentino.

minutouno.com