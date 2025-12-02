Maxi López habló sin filtro de Mauro Icardi y lanzó una picante frase: "Merece un golpe"

Maxi López rompió el silencio y habló sin filtro de la famosa "icardeada" con Mauro Icardi y Wanda Nara años atrás. El participante de MasterChef Celebrity lanzó una picante declaración contra el novio de la China Suárez y sorprendió a todos.

En su paso por el programa Sálvese quien pueda, Maxi no evitó la pregunta y se refirió a la polémica que se generó cuando se separó de Wanda y ella comenzó su relación con Icardi. “Ella te acusó de golpes. Yo me acuerdo allá por 2016, Ángel tiene un chat con Wanda. Ella dice que te denunció por golpes a los dos chicos, cosa que no creo que sea cierto, por supuesto. Esto sería una fábula de ella, pero, ¿cómo se vuelve de eso? ¿Perdonando?“, indagó Ximena Capristo.

“Yo no le levantaría jamás una mano a uno de mis hijos, a una mujer, a nadie”, respondió Maxi, quien se reencontró con Wanda en el ciclo culinario de Telefe y lograron mejorar por completo su relación.

En ese momento, lanzó una punzante aclaración. “Hay uno que sí se la merecería, pero tampoco lo hice”, se despachó en alusión a Icardi.

Lejos de dejar pasar este comentario, Yanina preguntó: “¿Estás hablando de Mauro?“. ”Tendríamos que tener una charla, por ejemplo, pero jamás hice nada porque para mí era más importante el ejemplo que yo le tenía que dejar a mis hijos que cualquier pelea con cualquier persona", señaló.

“¿Por qué creo que se lo merecería? Porque cuando yo me estaba separando me llamaba y ponía a mis hijos y metía a mis hijos en el medio en situaciones que no están buenas. Hay muchas cosas que yo jamás las conté y preferí dejarlas ahí“, afirmó.

Sin dudas, esto llamó la atención de todos, ya que Maxi López no se había referido a este tema de forma tan directa y siempre había evitado hacer declaraciones al respecto.

