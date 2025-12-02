Evangelina Anderson se cansó y salió a desmentir un supuesto arreglo con Martín Demichelis

Evangelina Anderson sigue dando de qué hablar y no solo por su participación en MasterChef Celebrity. La modelo también enfrenta rumores de romance con su compañero Ian Lucas y se suma la división de bienes con Martín Demichelis tras el divorcio.

Este lunes, el periodista Gustavo Méndez publicó una picante información en sus redes sociales y Evangelina no dudó en salir a responderle y a aclarar la situación.

Todo empezó cuando Méndez publicó en su cuenta de X, ex Twitter: “Evangelina Anderson compró el departamento del Chateau Libertador. Será propietaria, ídem Wanda Nara. Parte del divorcio con Demichelis”.

En medio de tanta repercusión, Anderson desactivó rápidamente esta cuestión y contestó muy picante. "Me causa gracia que todas tus ‘primicias’ siempre son falsas”, disparó.

Evangelina fue por más y sumó un dato clave para cerrar la polémica: “Yo tengo depto en Chateau desde el 2011”

La modelo remató su mensaje con una frase filosa dirigida al periodista: “Cómo te gusta tirar frutas jaaj”.

Un gesto que encendió las alarmas: la señal de Ian Lucas tras los rumores con Evangelina Anderson

El revuelo mediático en torno a Ian Lucas y Evangelina Anderson volvió a intensificarse luego de que el participante de MasterChef Celebrity subiera una historia a Instagram que muchos interpretaron como una confirmación tácita del vínculo entre ambos.

El joven influencer compartió una selfie frente al espejo, acompañada por la canción “Mi refe”, interpretada por Beéle y Ovy on the Drums, un tema cuyo estribillo no pasó inadvertido para nadie: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo. Confirman en la calle que contigo es que salgo. Entonces, ¿pa qué mentirnos más? No sé pa qué seguir disimulando más”.

La letra desató especulaciones inmediatas y, para una buena parte del público, dejó entrever que la relación estaría atravesando un momento decisivo. El gesto de Ian llegó apenas días después de la viralización del video en el que se lo ve besándose con Evangelina en un boliche, una escena que terminó de instalar la posibilidad de un romance que venía siendo insinuado dentro del propio ambiente de MasterChef Celebrity.

Compañeros del programa habían mencionado semanas atrás que entre ambos existía una complicidad creciente durante las grabaciones, algo que también se reflejaba en sus interacciones públicas y en los comentarios que compartían en redes sociales. Esa cercanía, que algunos describen como espontánea y natural, alimentó versiones que ahora cobran más fuerza que nunca.

