La China Suárez perdió a su abogado en la disputa legal con Benjamín Vicuña

La China Suárez se quedó sin representación legal en las causas familiares que mantiene con Benjamín Vicuña, donde se discuten temas clave como el centro de vida de los hijos que tienen en común.

El periodista Guido Záffora reveló la noticia en el programa DDM: “Acaba de renunciar a Agustín Rodríguez”, confirmó en vivo.

Según detalló, la actriz todavía no tiene un nuevo abogado que la represente en estos temas.

Hasta ahora, el abogado Agustín Rodríguez se ocupaba de todo lo relacionado con el régimen de visitas, las cuotas alimentarias y los permisos de viaje de los hijos de la pareja.

Además, llevaba adelante medidas cautelares y acciones civiles por hostigamiento, incluyendo causas iniciadas contra Wanda Nara.

Sin embargo, Rodríguez y su hijo Lautaro Rodríguez decidieron dar un paso al costado y dejar de intervenir en todos los asuntos familiares de la actriz, con una sola excepción: “Solamente van a seguir con un juicio, que es el juicio contra Yanina Latorre”, aclaró Záffora.

Ciudad Magazine