Cómo será la fiesta de 15 años de la hija de Nicole Neumann

El cumpleaños de 15 de Allegra Cubero terminó convirtiéndose en el nuevo capítulo de una interna familiar que no da tregua. Mientras Fabián Cubero y Mica Viciconte preparan la gran fiesta, Nicole Neumann dio detalles de cómo celebrará el cumple de su hija.

Durante meses habría existido un acuerdo que parecía firme. Nicole Neumann y Fabián Cubero habían decidido dividir los festejos: ella acompañaría a Allegra en un viaje especial y él se encargaría de la tradicional fiesta de 15 en un salón exclusivo. Pero con el correr del tiempo, ese pacto empezó a resquebrajarse y terminó rompiéndose públicamente.

En las últimas horas, fue la propia Nicole Neumann quien confirmó que organizará una fiesta de 15 paralela para su hija.

En diálogo con Rumis, la modelo dio detalles del festejo que prepara: “Estamos armando una fiesta relinda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, reveló.

Ciudad Magazine.