Wanda Nara fulminó a Julia Calvo cuando se enteró que era amiga de la China Suárez

El jueves por la noche, Julia Calvo se despidió de MasterChef Celebrity tras quedar eliminada por un fallido pato a la naranja. Pero lo que realmente dio que hablar no fue el plato, sino el momento de la despedida, cuando la actriz lanzó un comentario sobre la China Suárez que dejó a todos recalculando, especialmente a Wanda Nara.

Después de escuchar las devoluciones del jurado y de la propia conductora, Calvo pidió la palabra y sorprendió al mencionar a una persona que nadie esperaba: la China Suárez.

“No sé si confesarte que tengo una gran amiga, compañera, oriental, a quien quiero mucho… y en ningún momento pensé ‘uy, es la enemiga de mi amiga’. Te conocí y realmente es un placer… sos una gran compañera, sabés ayudar… te quiero”, le dijo Julia a Wanda, mientras la conductora la miraba en silencio, visiblemente incómoda.

LA POLÉMICA FRASE DE WANDA NADA A JULIA CALVO CUANDO SE ENTERÓ DE SU AMISTAD CON LA CHINA SUÁREZ

La referencia fue directa a la China Suárez, con quien Calvo compartió elenco en Casi Ángeles y mantiene una amistad desde hace años. La actriz siempre defendió a la China frente a las críticas y no dudó en destacar sus virtudes, incluso en un momento tan sensible como su despedida del reality.

La mención de la China Suárez, conocida por su historia de conflictos mediáticos con Wanda Nara, generó un clima tenso en el estudio. Sin embargo, Wanda intentó salir del paso con humor: “Vos nos ayudaste mucho a nosotros. Te voy a dar un abrazo. Te iba a dar un cu***llazo si sabía que eras amiga de la oriental”, lanzó entre risas para distender la situación.

El gesto de Julia Calvo no pasó desapercibido y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, donde muchos destacaron su sinceridad y la incomodidad de Wanda ante la inesperada referencia.

