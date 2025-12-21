Flor Regidor criticó a Evelyn Botto por su romance con Fede Bal y explotó la polémica

El libre romance entre Fede Bal y Evelyn Botto sigue despertando comentarios entre los famosos y ahora fue el turno de Flor Regidor que en una salida al aire calificó a la conductora de Olga como una “moto robada”.

“Tenés el concepto de ‘moto robada’?”, le preguntó la modelo en el ciclo de streaming de DGO a Ulises Apóstolo, que respondió que no sabía a qué se refería. “Y la ‘moto robada’ es la que no quieren mostrar”, le contestó ella.

“Seguramente, alguna vez fuiste ‘moto robada’ o tuviste ‘moto robada’. Yo fui ‘moto robada’ y tuve ‘moto robada’ también. O sea, robé moto. ¡Qué paja ser ‘moto robada’! Y Evelyn Botto es la ‘moto robada’”, cerró, polémica, la ex Gran Hermano con ganas de tener una réplica de la conductora de Olga.

EVELYN BOTTO BLANQUEÓ SU ROMANCE CON FEDE BAL EN VIVO Y SORPRENDIÓ A TODOS

Este martes en el streaming de Olga se armó un verdadero revuelo cuando Evelyn Botto terminó con los rumores y confirmó, sin vueltas, que está de novia con Federico Bal. Todo arrancó con una pregunta al pasar: “¿Quién te dijo que hablás de noche?”.

Evelyn, entre risas y algo nerviosa, respondió: “El chico con el que estoy saliendo”. Pero la cosa no quedó ahí. El panel fue al hueso y repreguntó: “¿Novia?”. La tensión subió un poco más cuando lanzaron: “¿Vos estás saliendo con Federico Alfredo Bal?”. la influencer, sin rodeos y con una sonrisa, lo admitió: “Mi novio, sí”.

Apenas soltó la confesión, todos en el estudio estallaron. “¡Está de novia! ¡Está de novia! ¡Presentá a Carmen!”, gritaron todos, haciendo referencia a la mamá de Fede, la siempre mediática Carmen Barbieri. La emoción fue tanta que Evelyn no pudo evitarlo y, entre risas y nervios, lanzó: “¡Ay, me bajó la presión!”.

