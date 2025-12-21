Mauro Icardi vuelve al Chateau Libertador: expectativa por el reencuentro con Wanda Nara

Mauro Icardi está a punto de vivir un día clave en la Argentina. El delantero del Galatasaray aterrizará el 22 de diciembre en Buenos Aires para pasar la Navidad junto a sus hijas, tal como lo ordenó el juez Adrián Hagopian.

Sin embargo, la cita no será en cualquier lugar ya que el futbolista deberá buscarlas en el Chateau Libertador, el mismo edificio donde, a mediados de marzo y a fines de junio, protagonizó dos escandalos que todavía resuena entre los vecinos.

La resolución judicial es clara: Icardi tiene que retirar a las nenas en el departamento donde viven con Wanda Nara. Si en media hora no logra encontrarse con ellas, puede pedir ayuda policial.

El clima en el edificio es de máxima expectativa y cierta tensión, ya que todos recuerdan el revuelo que se armó la última vez que el futbolista apareció por allí, el viernes 27 de junio cuando la policía tuvo que intervenir para quitarle las niñas a Wanda y entregárselas a su padre.

CÓMO SERÁ EL REGRESO DE MAURO ICARDI AL CHATEAU LIBERTADOR DESPUÉS DE LOS DOS SONOROS ESCÁNDALOS CON WANDA NARA

Por su parte, Wanda Nara no estaría del todo conforme con la idea de no tener a las chicas para Nochebuena, pero tras el rechazo del juez a a su pedido de retenerlas, ya tendría todo listo para que pasen una semana con su papá. El regreso al departamento está pactado para el 27 de diciembre a las 11 de la mañana ya que Icardi fue apalabrado por el Galatasaray para volver a más tardar el 28 para reintegrarse a los entrenamientos.

En medio de rumores y versiones cruzadas, este viernes se supo que Icardi pagó cuatro meses de deuda por cuota alimentaria, lo que le permite entrar y salir del país sin problemas. Era una de sus grandes preocupaciones respecto de sus idas y vueltas con el Galatasaray.

En los últimos días, circularon versiones sobre una posible salida del club turco y una baja de sueldo, pero el propio rosarino salió a desmentirlo y aseguró que todo eso son “inventos”. Los rumores crecieron cuando su representante fue visto en Milán, pero por ahora todo indica que seguirá en Estambul.

Mientras tanto, la situación de la China Suárez también está en el centro de la escena. La actriz debe coordinar las fiestas con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, aunque el año pasado celebró la Navidad junto a Icardi y sus hijas, en un clima de paz que sorprendió a todos.

En aquel entonces, Wanda Nara reveló que Icardi no había sido del todo sincero con las nenas: les habría dicho que la China era una niñera y no su novia. Ahora, la expectativa está puesta en cómo se organizarán las familias para estas fiestas y si volverá a reinar la armonía.

Por ahora, todo indica que María Eugenia Suárez acompañará a Icardi en su aventura turca, al menos hasta que llegue el momento de buscar nuevos horizontes, que, según los rumores, podría darse en el AC Milan, que curiosamente comparte estadio con el Inter, donde el futbolista protagonizó una etapa que lo llevó a formar parte de la Selección Argentina.

Ciudad Magazine