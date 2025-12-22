Tini Stoessel debió pasar por el quirófano tras su show

Tini Stoessel volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez no por un lanzamiento musical ni por una aparición pública, sino por una intervención quirúrgica a la que se sometió durante la mañana del domingo. La noticia se conoció apenas unas horas después de que la artista compartiera escenario con Miranda! el sábado por la noche, lo que despertó sorpresa entre sus seguidores y alimentó múltiples versiones sobre su estado de salud.

La cantante ingresó a una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires para realizarse una cirugía considerada secundaria y programada. El procedimiento se llevó a cabo en el mismo establecimiento donde, un año atrás, Tini se había sometido a una cirugía de aumento mamario, dato que rápidamente orientó las especulaciones sobre el motivo de esta nueva intervención.

La primicia fue revelada por el periodista Fede Flowers, quien informó a través de su cuenta de X que la artista había pasado nuevamente por el quirófano para realizar un recambio de prótesis. “TINI FUE INTERVENIDA QUIRÚRGICAMENTE HOY: fue por un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado”, escribió, generando un fuerte impacto en redes sociales.

De acuerdo a los trascendidos, Tini ingresó a la Clínica Zabala en horas tempranas del domingo bajo un estricto operativo de seguridad y privacidad. La cirugía estaba pautada para las 10 de la mañana y se habría desarrollado sin complicaciones. Durante todo el proceso, la cantante estuvo acompañada por su pareja, el futbolista Rodrigo De Paul, quien se mantuvo cerca de ella antes y después del procedimiento.



Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial por parte de la artista ni de su entorno, lo que mantuvo el hermetismo en torno a los motivos exactos de la intervención. Tampoco se confirmó si el recambio de prótesis respondió a una cuestión estética, a una incomodidad física o a una indicación médica habitual dentro de este tipo de cirugías.

El episodio se da en un contexto de intensa actividad para Tini, que en los últimos días estuvo en Miami y compartió imágenes de descanso y playa, además de continuar vinculada a proyectos musicales y apariciones públicas. Su rápida recuperación será clave para definir cómo continuará su agenda en las próximas semanas.

Mientras tanto, sus seguidores se volcaron masivamente a las redes para enviarle mensajes de apoyo y desearle una pronta recuperación. Una vez más, la vida personal y la salud de la artista quedaron bajo la lupa mediática, en una exposición constante que acompaña su carrera desde hace más de una década.

