Wanda Nara puso en venta su ropa y desató polémica: cuánto cuestan sus prendas

Wanda Nara volvió a ubicarse en el centro de la escena mediática tras anunciar la venta de algunas de las piezas más exclusivas de su vestidor personal. La conductora y empresaria presentó la iniciativa a través de sus redes sociales bajo el nombre de “Wanda Shop”, una tienda online en la que ofrece ropa de lujo que, según explicó, ya no utiliza.

A través de historias de Instagram, Wanda mostró distintos artículos y definió el proyecto como un nuevo “emprendimiento sostenible”. La propuesta se apoya en el concepto de moda circular y reutilización de prendas premium, con la intención de darle una segunda vida a piezas de alta gama que formaron parte de su día a día.



Desde ese lugar, la “Bad Bitch” buscó alinearse con una tendencia cada vez más común entre celebridades internacionales, que optan por vender artículos personales de lujo en plataformas propias. El caso más citado es el de Kim Kardashian, quien también comercializa prendas y accesorios de su guardarropa a través de una tienda online.



Sin embargo, el anuncio no tardó en generar controversia. Aunque la idea fue presentada como una alternativa sustentable, la atención rápidamente se trasladó a los precios de los productos publicados, que despertaron sorpresa y críticas entre los usuarios.

Uno de los artículos que más repercusión generó fue una polera blanca de Balenciaga, ofrecida por 5 millones de pesos. El valor llamó la atención especialmente porque el mismo modelo, nuevo, tiene un precio internacional de 4.290 dólares, lo que reavivó el debate sobre si se trata de una venta accesible o simplemente de una estrategia comercial dirigida a un público muy específico.

Sin dudas, generó un gran revuelo y los usuarios de las redes sociales no tardaron en dar su opinión al respecto, ya que a muchos les pareció exagerado.

minutouno.com