Miranda! anunció una pausa en los escenarios: Ale Sergi conmovió a Juliana Gattas

El cierre del año para Miranda! estuvo cargado de emoción y simbolismo. Durante el último show de la temporada, realizado el sábado 20 de diciembre en el estadio de Ferro, Ale Sergi tomó el micrófono para anunciar que el icónico dúo pop se tomará un descanso de los escenarios durante el próximo año. La noticia, que llega en medio de rumores sobre una posible separación, generó un fuerte impacto entre los fans y provocó una visible emoción en Juliana Gattas, su compañera artística desde los inicios del proyecto.

Ante miles de personas, Sergi explicó que la decisión no implica una ruptura definitiva, sino una pausa necesaria para enfocarse en la creación. “Vamos a descansar de los escenarios por un añito nada más porque queremos grabar un disco en el estudio todos los días”, expresó, luego de pedir un aplauso para los músicos que los acompañaron durante el tour.



El cantante remarcó que la distancia del público será temporal y que el objetivo principal es volver a conectar con el proceso creativo desde otro lugar. El momento estuvo atravesado por la nostalgia. Ale Sergi aprovechó la ocasión para recordar los comienzos del dúo, cuando Miranda! era apenas una idea compartida entre amigos.



“Empezamos tocando con un grupo de amigos. Nos conocimos con Juliana una tarde, dijimos ‘hagamos un grupo’ y mirá dónde terminamos”, relató, mientras Gattas no pudo contener las lágrimas. El repaso por la historia común reforzó el clima emotivo de una noche que funcionó como cierre de ciclo.

El artista también destacó el recorrido que los llevó a ocupar escenarios impensados en sus primeros años. “Era una fantasía para nosotros ver los estadios llenos de otros artistas y nunca pensamos que nos iba a tocar a nosotros”, afirmó, agradeciendo al público por el acompañamiento constante que les permitió sostener una carrera extensa y exitosa dentro del pop argentino.



Qué dijo Ángel de Brito sobre la separación de Miranda!

Sin embargo, en paralelo al mensaje oficial del escenario, surgieron versiones que alimentaron las especulaciones. Ángel de Brito aseguró que la separación de Miranda! está confirmada “hasta próximo aviso” y que el dúo no se presentará en vivo durante el próximo año, con una eventual vuelta recién en 2027. Según el periodista, se filtraron carteles que anticipaban la despedida temporal y reforzaban la idea de una pausa prolongada.

De Brito también aportó una mirada más cruda sobre el trasfondo de la decisión. Señaló que existirían diferencias de carácter entre Ale Sergi y Juliana Gattas, describiendo al primero como meticuloso y a la segunda como más libre y dispersa, lo que habría generado tensiones internas con el paso del tiempo. Aun así, aclaró que el deseo de producir nueva música sería uno de los principales motores del parate.

Por ahora, Miranda! baja el telón tras un año intenso, dejando en claro que el descanso no borra la historia ni el vínculo artístico construido. La pausa abre interrogantes sobre el futuro, pero también alimenta la expectativa de un regreso renovado, con nuevas canciones y una energía distinta después de años ininterrumpidos de escenarios y giras.

