Guido Süller vivió una escena de terror al descubrir un nido de ratas en su casa

Guido Süller fue protagonista de uno de los momentos más virales y comentados del último fin de semana luego de publicar en sus redes sociales una situación inesperada que lo dejó completamente desbordado. Lo que parecía un episodio aislado terminó convirtiéndose en una escena digna de película de terror y rápidamente lo llevó a ser tendencia.

Toda la situación se desató cuando el mediático intentó sacar de su casa a un roedor que había aparecido en uno de sus armarios. Acompañado por otra persona, empezó a mover cajas y objetos con la idea de “desalojar” al intruso, sin imaginar que detrás de esa presencia se escondía algo mucho más alarmante.

Al remover los muebles, la escena cambió por completo: no se trataba de una sola rata, sino de un nido con crías incluidas. En ese instante, la tensión quedó registrada en el video, donde se lo ve a Süller visiblemente alterado y reaccionando con gritos de incredulidad. “¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, exclamó al descubrir a las ratas bebés en el piso.



El mediático no pudo ocultar su impacto ante la cámara y continuó expresando su desesperación mientras observaba la escena. En medio del caos, lanzó otra frase que reflejó su estado de shock: “¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”.

Horas después, Guido resumió lo vivido con una publicación en Instagram que acompañó el clip viral. “Dios. Esto parece un reality, pero no. Es la vida misma”, escribió, dejando en claro que la experiencia lo había superado por completo.

Como era de esperarse, el video generó una catarata de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios se tomaron el episodio con humor, otros se mostraron realmente impresionados por la situación y expresaron su preocupación por lo ocurrido y le brindaron maneras de solucionarlo.



