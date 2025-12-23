Matías Alé rompió el silencio tras ser internado: "Fue una desgracia con suerte"

Matías Alé vivió horas de profunda angustia luego de que un incendio se desatara en su departamento de Nordelta, lo que obligó a su internación por inhalación de monóxido de carbono. Tras ser atendido en una clínica de la zona y recibir el alta, el actor compartió su testimonio y destacó el rol clave que tuvieron su perro Río y su esposa, Martina Vignolo, para evitar un desenlace fatal.

La noticia se conoció este martes en el programa MBA (La TV Pública), cuando Carlos Monti explicó la ausencia de Alé en el ciclo. Según relató el conductor, el actor no pudo asistir porque “había un conato de incendio en la cocina” de su vivienda, y leyó al aire un mensaje enviado por el propio Matías, donde detallaba lo ocurrido.

“Dejé una caja con pan dulce en una cocina eléctrica y me metí a bañarme para ir a otro programa. Salí de la ducha y el piso de arriba se llenó de humo. Mi perro, en la cama ladrando. Bajé y me encontré con todo el departamento lleno de humo negro. No sé cómo estaba activada una hornalla eléctrica y se prendió fuego la caja y las bolsas”, contó el actor, remarcando que fue su mascota quien lo alertó del peligro.

En ese contexto, el susto se transformó en desesperación. “Me desesperé y empecé a tirar agua y bajé al perro y salimos al balcón justo cuando llegaba mi mujer”, leyó Monti, completando el relato que luego Alé amplió en diálogo con Pronto, ya fuera de peligro.

“Recién me dieron el alta y la verdad que fue una desgracia con suerte”, confesó el actor, todavía conmovido por lo vivido. “Por suerte, a los cinco minutos llegó Marti, me ayudó y empezamos a ventilar el departamento”, agregó, agradecido por la rápida reacción de su esposa.

Tras controlar el fuego, Matías decidió no minimizar la situación y acudir a un centro médico para realizarse los controles correspondientes. “Fui a la clínica y me hicieron una placa de tórax para ver cuánto humo tenía, me sacaron sangre para el monóxido de carbono en sangre y me dieron oxígeno como por hora y media”, detalló sobre el tratamiento que recibió.

