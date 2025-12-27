Bizarrap presentó la music session junto a J Balvin

Bizarrap, el productor argentino que transformó el formato de las colaboraciones a nivel internacional, presentó la BZRP Music Session Vol. 62/66 junto a J Balvin, figura clave en la expansión global de la música latina.

Esta nueva Session llega luego de una colaboración histórica junto a Daddy Yankee (BZRP Music Session Vol. 0), que debutó #2 Global en Spotify y alcanzó el #9 en el chart Global, consolidando uno de los hitos más importantes en la carrera de Bizarrap y en la historia del proyecto, siendo el único artista argentino en colaborar con Daddy Yankee.

La BZRP Music Session Vol. 62/66 propone un cruce entre la identidad colombiana de J Balvin y el sonido inconfundible de Bizarrap. La canción abre con una referencia al vallenato, género tradicional de Colombia, lo que vuelve a demostrar la capacidad del productor para reinterpretar géneros y contextos culturales desde un lenguaje propio, manteniendo su identidad y su espíritu innovador.

Este lanzamiento marca además la última BZRP Music Session del año, cerrando un nuevo ciclo para el productor argentino, consolidado como uno de los artistas más influyentes de la escena internacional y referente indiscutido de la música latina contemporánea.

Con más de 19 mil millones de streams entre Spotify y YouTube, más de 20 BZRP Music Sessions en el Top 200 Global y múltiples canciones en el #1 Global, Bizarrap continúa ampliando los límites de la música latina y redefiniendo su alcance cultural.

Ganador de 4 Latin Grammys y 4 Récords Guinness, Bizarrap presentó recientemente la BZRP Music Session Vol. 0 junto a Daddy Yankee en un escenario inédito para el proyecto: la NFL, consolidando el impacto del formato más allá de la música y posicionándolo en el centro de la conversación cultural global.

Su visión artística lo posiciona como un puente entre culturas y generaciones, llevando la bandera argentina a los escenarios más importantes del mundo. Con la BZRP Music Session Vol. 62/66, Bizarrap reafirma su liderazgo como una de las figuras más influyentes de la música global.

