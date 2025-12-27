Edith Hermida puso fin a las especulaciones sobre una relación con Beto Casella

Edith Hermida fue la mano derecha de Beto Casella durante más de 20 años como panelista de Bendita. A lo largo de ese tiempo, la complicidad y la química entre ambos se hicieron evidentes en pantalla, lo que despertó constantes especulaciones sobre un posible romance.
Sin embargo, ninguno de los dos había respondido a esas preguntas hasta que Casella decidió mudarse a América TV y sus caminos profesionales se separaron.
Por eso, en su reciente visita a La mañana con Moria (El Trece), la periodista se mostró sincera ante el panel: "No pasó nada. Nunca. A nosotros nos gustaba chichonear juntos, era más un histeriqueo en cámara y nos dábamos picos pero nada más que eso".
Fiel a su estilo, Moria Casán quiso indagar un poco más y le preguntó si ahora que no trabajan juntos habría un “touch and go”. Edith respondió: "La verdad es que no lo pensé... ahora que no lo tengo que ver todos los días podría ser pero no. Es un hombre comprometido y no soy una Tatiana, no me meto con hombres comprometidos. Él está enamorado y se casó".
Minutouno.com