DECLARACIONES

Edith Hermida puso fin a las especulaciones sobre una relación con Beto Casella

La panelista contó qué clase de vínculo la mantuvo unida al conductor durante todos los años en Bendita.

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 15:56

Edith Hermida fue la mano derecha de Beto Casella durante más de 20 años como panelista de Bendita. A lo largo de ese tiempo, la complicidad y la química entre ambos se hicieron evidentes en pantalla, lo que despertó constantes especulaciones sobre un posible romance.

Sin embargo, ninguno de los dos había respondido a esas preguntas hasta que Casella decidió mudarse a América TV y sus caminos profesionales se separaron.

Por eso, en su reciente visita a La mañana con Moria (El Trece), la periodista se mostró sincera ante el panel: "No pasó nada. Nunca. A nosotros nos gustaba chichonear juntos, era más un histeriqueo en cámara y nos dábamos picos pero nada más que eso".

Fiel a su estilo, Moria Casán quiso indagar un poco más y le preguntó si ahora que no trabajan juntos habría un “touch and go”. Edith respondió: "La verdad es que no lo pensé... ahora que no lo tengo que ver todos los días podría ser pero no. Es un hombre comprometido y no soy una Tatiana, no me meto con hombres comprometidos. Él está enamorado y se casó".

Minutouno.com

