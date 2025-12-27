¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

POLÉMICA

La confesión de Wanda Nara sobre Martín Migueles

La conductora de MasterChef Celebrity compartió una romántica foto con un dato que no pasó desapercibido. 

Por El Litoral

Sabado, 27 de diciembre de 2025 a las 15:59

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no por un escándalo ajeno, sino por una publicación propia que terminó despertando una inesperada polémica después de haber compartido una foto junto a su novio, Martín Migueles.

La conductora de MasterChef Celebrity subió en sus historias de Instagram una foto abrazada a Martín en la playa, con una frase que parecía inofensiva pero que desató una tormenta digital: “Felices 6 meses”, escribió, muy enamorada

Con ese mensaje, Wanda no solo confirmó su romance, sino que también dejó en claro desde cuándo están juntos. Sin embargo, las redes no tardaron en hacer cuentas y marcarle una contradicción que rápidamente se volvió viral.

Una usuaria de X (antes Twitter), identificada como @AgosCanillo, publicó un tuit que explotó en visualizaciones y comentarios: “¿Cómo que Wanda cumple 6 meses con su novio? Si hace exactamente 5 meses estaba en Mallorca con Keloque?”, describió, en referencia al ex de la empresaria, Elián “L-Gante” Valenzuela.

El posteo fue acompañado por dos imágenes: una de Wanda con L-Gante en Mallorca y otra de la reciente foto romántica con Migueles en la playa. La comparación fue suficiente para que los usuarios empezaran a preguntarse si las fechas del nuevo romance realmente coinciden con lo que Wanda acaba de blanquear.

Ciudad Magazine

