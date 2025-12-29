Mirtha Legrand cerró una vieja herida con Alejandro Fantino y le pidió disculpas públicas



En el tramo final de 2025, Mirtha Legrand sorprendió a la audiencia con un gesto poco habitual pero cargado de simbolismo: realizó un pedido de disculpas público dirigido a Alejandro Fantino y a su familia por un episodio ocurrido años atrás en su histórico programa. Con un tono serio y medido, la conductora decidió aprovechar el cierre del año como marco para intentar dar por terminado un conflicto que se arrastraba desde 2018 y que había marcado un fuerte distanciamiento entre ambas figuras.

El mensaje fue leído en cámara y estuvo cuidadosamente elaborado. La diva explicó que el fin de año era el momento indicado para expresar sus disculpas, tanto en su nombre como en el del equipo que la acompaña desde hace décadas. “Quiero aprovechar este fin de año para pedir disculpas en mi nombre y en el de la producción al señor Alejandro Fantino y su familia, que se sintieron agraviados en su honor por un hecho que tuvo lugar hace años en este programa”, expresó, dejando en claro que reconocía el impacto que aquella situación había generado.

Tras la lectura del comunicado, Mirtha reforzó su postura con una reflexión personal en la que asumió su responsabilidad. Con énfasis, volvió a remarcar que el comentario realizado en aquel entonces no había sido apropiado. “Pido disculpas nuevamente por el comentario que hice, fuera de lugar”, afirmó, en un intento de dejar asentado su arrepentimiento y su voluntad de cerrar ese capítulo.

Qué pasó con Alejandro Fantino en el programa de Mirtha Legrand

El origen de la polémica se remonta a marzo de 2018, cuando la fallecida modelo Natacha Jaitt realizó denuncias públicas de extrema gravedad vinculadas a una causa de abuso y corrupción de menores relacionada con el fútbol argentino. En ese contexto, Fantino fue mencionado durante el programa, lo que desató una fuerte controversia mediática y judicial. Aunque la producción intentó en ese momento despegar a la conductora de las acusaciones formuladas al aire, el daño ya estaba hecho.

Fantino consideró que su honor y su reputación habían sido seriamente afectados por lo sucedido y decidió avanzar con acciones legales tanto contra la producción como contra la propia Legrand. Ese conflicto profundizó el quiebre entre ambos y se convirtió en una herida abierta dentro del mundo del espectáculo y los medios de comunicación, con idas y vueltas que se extendieron durante años.

El gesto de Mirtha, a sus 97 años, fue interpretado por muchos como una señal de cierre y de reflexión personal. En un medio acostumbrado a las polémicas sin resolución, el pedido de disculpas público buscó “dar vuelta la página” y marcar un punto final a una disputa que había quedado latente. Sin referencias directas a las consecuencias judiciales del caso, la conductora eligió centrarse en el reconocimiento del error y en el valor simbólico de pedir perdón, incluso cuando el tiempo transcurrido parecía haber enfriado el conflicto.

