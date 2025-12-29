¿Embarazada? La curiosa foto que subió Julieta Poggio y que se volvió viral

Julieta Poggio volvió a ser tendencia en redes sociales tras compartir una foto que despertó todo tipo de especulaciones entre sus seguidores. En la imagen, la ex participante de Gran Hermano lucía una silueta curvilínea y la acompañó con una frase que encendió las alarmas: “Empezando el año acompañada”.

La publicación se viralizó en cuestión de minutos y los comentarios no tardaron en llegar. Muchos usuarios interpretaron el mensaje como un posible anuncio personal, mientras otros se detuvieron en un detalle llamativo: el año aún no había terminado, lo que parecía un “error” temporal que sumó misterio y alimentó aún más el revuelo.

Entre sorpresa, risas y teorías, la incertidumbre se apoderó de las redes hasta que, horas más tarde, la propia Poggio salió a aclarar la situación. Tal como sospechaban algunos, todo se trató de una broma en el marco del Día de los Inocentes.

Cerca de las 14 del 28 de diciembre, Julieta desactivó el rumor con humor y complicidad, acompañada por Nacho Castañares. “Buen día. Feliz Día del Inocente. Hagan alguna jodita”, escribió, dejando en claro que no había ningún anuncio oculto detrás de la imagen.

Una vez más, la influencer demostró su habilidad para jugar con las redes y generar impacto, sumándose a una tradición que cada año deja más de uno creyendo en noticias que no lo son.

Julieta Poggio reveló que ahora le gustan las chicas y habló de su relación abierta con su novio: "Chapar"



Julieta Poggio volvió a estar en el centro de la escena tras hablar con absoluta franqueza sobre la dinámica de su relación abierta con Fabri Maidana, un acuerdo que ya había mencionado en otras ocasiones pero que esta vez profundizó desde un costado más íntimo. La actriz se refirió a cómo manejan las reglas y los límites del vínculo, un tema que genera curiosidad cada vez que ella lo aborda.

Según contó, la base del acuerdo es una consigna que ambos mantienen firme: no compartirse detalles sobre terceras personas, “salvo alguna excepción”, una decisión que, para ellos, sostiene el equilibrio de la relación que eligieron.

Con la naturalidad que la caracteriza, Poggio explicó que la libertad que se permiten está pensada para situaciones esporádicas durante sus salidas nocturnas. “Voy y me chapo a un amigo, a un pibe de por ahí o a una chica”, expresó en una entrevista con Puro Show (El Trece), dejando en claro que su margen de acción no va mucho más allá de esos momentos ocasionales en los boliches.

También contó que, dentro de sus acuerdos, está permitido repetir con la misma persona, aunque remarcó que eso no la inquieta ni pone en riesgo el vínculo principal. Para ella, la conexión afectiva permanece intacta y dirigida únicamente hacia su pareja, sin temor a que se forme una historia paralela.

Poggio agregó que en su caso las reglas no están escritas de antemano, sino que “se van poniendo a medida que suceden las cosas”, y que cada pareja abierta debe encontrar su propio modo de funcionar según sus necesidades. Sus declaraciones sobre que “ahora también le gustan las chicas” generaron todavía más repercusión, ya que habló con soltura sobre su atracción y afirmó que hoy se permite explorar sin condicionamientos: “Hay un abanico para todo”.

Aun así, dejó claro que sus libertades no exceden los límites que ambos acordaron. Subrayó que esas experiencias terminan donde empiezan, en la noche y en los besos ocasionales, ya que la intimidad profunda sigue siendo algo exclusivo de su relación principal: “Más que para el boliche no hago nada, la verdad es que en la intimidad no me dan ganas más que con mi novio”.

