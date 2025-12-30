La Tora expuso un picante chat con sus excompañeros de Gran Hermano y las redes estallaron

La influencer y ex concursante de Gran Hermano 2022, La Tora, volvió a captar la atención de los seguidores del reality tras compartir en redes sociales un video con los saludos de Navidad de varios participantes de su edición.

En el video, Lucila muestra un chat grupal en el que excompañeros de la casa más famosa del país se envían mensajes de buenos deseos por las fiestas.

Todo se dio durante el streaming de reacción de MasterChef Celebrity, donde también estaba Daniela Celis, que confirmó que todo lo que estaba diciendo su amiga era real.

"Chicos, les voy a mostrar algo. Esto no lo conté en ningún lado", comenzó diciendo muy divertida Lucila. A esto, se sumó la arenga de Daniela: "Contanos todo, Tora".

Y, La Tora siguió: "Nosotros tenemos un grupo muy viejo de WhatsApp de Gran Hermano 2022. A lo que, la que era productora, Sandra, manda: 'feliz Navidad, mis amores. Los quiero mucho".

Acto seguido comenzó a revelar las picantes respuestas de algunos sus compañeros. "Maxi puso: 'Feliz Navidad para casi todos'", dijo.

Luego, destacó el de Alfa. "Feliz Navidad para todos. Para los sor... También", siguió leyendo Lucila entre risas. Para cerrar, reveló las cálidas palabras de Daniela, tratando de calmar las aguas y llevar un poco de paz.

"Feliz Navidad. Por más amor y menos odio", dijo Pestañela muy dulce.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos este clip se volvió viral en las redes sociales y los usuarios no dudaron en dejar diferentes comentarios al respecto y generando un debate sobre el chat que se había mostrado en vivo.

Por otro lado, queda en evidencia que el vínculo entre algunos ex GH es bastante complicada y las tensiones no paran de crecer con el correr del tiempo, mientras que otros lograron superar las diferencias y entablar una buena amistad o al menos tener un trato más cordial.

