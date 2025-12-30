Pampita deslumbró en Punta del Este con un vestido rojo que se volvió viral

Carolina “Pampita” Ardohain volvió a demostrar por qué es un ícono indiscutido de la moda durante su paso por Punta del Este. Fiel a su estilo, la modelo acaparó todas las miradas con un look que no tardó en volverse viral: un impactante vestido rojo que generó furor en redes sociales.

La prenda se destacó por su delicado bordado calado con motivos florales, un detalle artesanal que le aportó un aire romántico y femenino, ideal para el clima veraniego. Liviano y elegante, el vestido combinó a la perfección frescura y sofisticación, dos características que Pampita suele llevar con naturalidad en cada una de sus apariciones.

El rojo intenso fue otro de los grandes protagonistas del outfit. El color no solo realzó el diseño del vestido, sino que también potenció su bronceado y lo convirtió en una opción versátil, apta tanto para paseos diurnos como para salidas relajadas por la costa esteña. Sin excesos ni estridencias, el look logró destacarse por su simpleza y buen gusto.

Las imágenes fueron compartidas por la propia Pampita en su cuenta de Instagram y rápidamente captaron la atención de sus seguidores. En pocas horas, la publicación acumuló miles de “me gusta” y una avalancha de comentarios elogiosos. Corazones, fueguitos y mensajes de admiración inundaron el posteo, confirmando, una vez más, el impacto que genera cada elección de la modelo.

Aseguran que Pampita pasó la Navidad en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este: qué le pasó



Hace unos días Pampita llegó a Punta del Este para descansar, disfrutar del mar y pasar las fiestas en familia, acompañada por sus hijos y su pareja, Martín Pepa. Todo indicaba que serían días de calma absoluta, lejos del ruido mediático y las obligaciones laborales.

Sin embargo, la tranquilidad se quebró en la noche del 25 de diciembre, cuando cámaras de Farándula Show, replicadas luego por Cadena del Mar, captaron a la modelo ingresando al Sanatorio Cantegrill. Las imágenes no tardaron en viralizarse y, en pleno clima navideño, despertaron preocupación inmediata sobre su estado de salud y el de su entorno.

¿Por qué Pampita estuvo en el sanatorio?



Pampita no fue atendida ni ingresó por un problema propio ni de sus hijos. La modelo se encontraba acompañando a Felipe Mon, un adolescente de 17 años, hijo de Estefanía Novillo, su histórica maquilladora y amiga personal, quien necesitaba atención médica. En paralelo, Martín Pepa también aguardaba ser visto por una profesional de guardia.

Lejos de un cuadro grave o de una situación de urgencia extrema, el clima dentro del sanatorio fue de espera tranquila. Pampita se mostró serena, dialogó con el personal médico y permaneció varias horas acompañando a su entorno, tal como reflejaron las imágenes difundidas.

Al retirarse del lugar, la propia Carolina Ardohain llevó tranquilidad y despejó cualquier versión: “Vine a acompañar a una amiga, algo de una amiga, no tengo nada que ver. No es ninguno de mis hijos. No fue nada grave”, aseguró ante la guardia periodística. Visiblemente cansada, cerró el tema con una frase contundente: “No fue nada, tranquilos todos”. Una Navidad distinta, sí, pero sin mayores sobresaltos.

