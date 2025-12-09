Rosalía vivió un momento insólito durante una entrevista: tuvo que salir corriendo

Rosalía vivió un momento tan inesperado durante una entrevista con la cadena O Globo en Río de Janeiro, que no tardó en volverse viral y desatar todo tipo de comentarios. La artista se encontraba grabando un reportaje para el programa Fantástico a los pies del Cristo Redentor cuando una cucaracha voladora irrumpió en la escena y desató un verdadero sobresalto.

Según medios locales, la intérprete tiene un marcado temor a los insectos, por lo que al ver la llamada “barata voadora” —muy habitual en la ciudad carioca— reaccionó de manera inmediata.

En las imágenes que circulan en redes se la observa tranquila, conversando con la periodista, hasta que detecta el movimiento del insecto. Su expresión cambia por completo: se pone de pie de inmediato, lanza un grito y sale corriendo fuera de plano, dejando sorprendido al equipo de producción.

La cronista, visiblemente desconcertada, intenta continuar mientras mira cómo la artista se aleja a toda velocidad. El fragmento no tardó en viralizarse y generó miles de comentarios: algunos usuarios respondieron con humor, otros mostraron empatía y muchos aseguraron que hubieran hecho exactamente lo mismo frente a un insecto volador.

Rosalía terminó de conquistar a los argentinos con su aventura en el Obelisco

Rosalía hizo su paso por la Argentina y no escatimó en experiencias para entender mejor el encanto del país. La cantante española terminó de conquistar al público porteño, luego de mostrar su aventura por las calles de Buenos Aires, con la visita a la Bombonera como uno de los momentos más destacables.

En las últimas horas, la artista compartió con sus seguidores un video que la muestra subiendo el Obelisco hasta su parte más alta, desde donde se puede apreciar perfectamente la Capital Federal. "Voy a subir, vamos, tengo que llegar antes que se haya hecho de noche", indicó, tras asegurar que se encontraba cansada luego de subir los primeros cinco pisos.

Con algunas pausas en la subida, la española no demoró en llegar a la cima haciendo uso de las escaleras y rechazando hacerlo por el ascensor. Una vez en lo más alto, Rosalía se mostró aliviada y bromeó a parte de su equipo por utilizar el elevador: "Traidor".

"Hemos llegao'", dijo con su habitual tono y sonriendo a la cámara. "Wow, mira, Evita Perón", manifestó al ver la figura de la "abanderada de los humildes" en uno de los edificios del Gobierno. Tras mostrar la vista privilegiada que tiene el monumento, la cantante concluyó: "Eso sí: una vez y ya no más", asegurando que no es una aventura que volvería a elegir.



