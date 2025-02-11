Jorge Rial revela a qué se dedica el novio de su hija: "Tiene que estar en cana"

El pasado 5 de febrero More Rial fue detenida mientras se encontraba alojada en un hotel de Microcentro porteño. La hija de Jorge Rial está acusada de ser parte de una banda delictiva que realizó un robo en una propiedad en Villa Adelina y se espera que en las próximas horas se tomen decisiones respecto a su situación, ante el pedido de una prisión domiciliaria.

Lo cierto es que en este complicado momento Jorge Rial retomó la relación con la joven de 25 años. En primera instancia, el periodista decidió ser el cuidador de Amadeo, el hijo de More Rial con Matías Ogas, y tras regularizar la situación del menor, Jorge se acercó a su hija para colaborar con su bienestar y buscar una solución judicial, cambiando su abogado, Alejandro Cipolla por Fernando Burlando.

En este contexto, se filtró un audio de Jorge en el que había advertido a su hija sobre el presunto camino delictivo de su pareja, Matías, y ahora ese material toma gran relevancia.

El audio de Jorge Rial contra More Rial y Matías Ogas

“Nada de esto me sorprende, lamentablemente. Mis amigos y compañeros saben que yo siempre decía que esperaba una llamada a la madrugada, y llegó. Yo no podía hacer nada más, cuando me acercaba me repelía, públicamente me rechazaba. Ustedes saben lo que sufrí", fueron las palabras de Jorge Rial el día posterior a la detención de More Rial. Es que desde hace un tiempo, el conductor sabía que su hija había elegido un camino relacionado con lo delictivo, que ahora la llevó a estar detenida.

Esta elección de More Rial habría sido uno de los motivos por el que padre e hija se habrían distanciado en el último tiempo. En este contexto, se conoció un audio que el conductor se habría enviado a More en 2023, advirtiendo acerca de Matías Ogas, quien en ese entonces era la pareja de la joven, y ahora es el padre de su segundo hijo, Amadeo.

“Mirá, Morena, no rompas con la plata del celular. Da gracias que ese celular lo tengo yo y no lo llevo a la Justicia porque si no tu novio tiene que estar en cana. A ver si te queda claro: de verdad te lo digo, pará un poco. ¿Encima quiere plata ese pibe? Ese pibe que es chorro", lanza furioso el conductor de Argenzuela en medio de un fuerte ida y vuelta con la joven, en donde hablaban de Matías Ogas.

Y agrega:“Afana tarjetas de crédito, anda con armas, tiene un montón de plata arriba de la cama, ¿vos me estás cargando? ¿Vos querés que yo vaya a la Justicia? Voy a la Justicia. La verdad hija, me volvés loco”. En el mismo audio, Jorge asegura que el mismo fue víctima de este delito por su parte. Este material se viralizó recientemente en las redes sociales y deja en evidencia que desde hace un tiempo la joven habría estado involucrada en hechos policiales.

Actualmente, Matías Ogas se encuentra instalado en su Córdoba natal y llegaría a Buenos Aires en las próximas horas para acercarse a su hijo, y a More.

