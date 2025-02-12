Durante el fin de semana, Mhoni Vidente aseguró que Antonela Roccuzzo y Lionel Messi sufriría una gran crisis y separación. Sin embargo, la periodista Naiara Vecchio confirmó que esto no era real, al menos por el momento, y destacó que la pareja estaría buscando un cuarto hijo, esta vez una nena. Frente a esto, la esposa de Lio se comunicó con Ángel de Brito.

Los rumores generaron un gran impacto en la familia Messi-Roccuzzo y la modelo terminó por hablar con el conductor de LAM para contarle la verdad sobre toda información que circulaba en los medios.

Antonela Roccuzzo embarazada: Ángel De Brito reveló la verdad

Después de predicciones y rumores sobre separación y embarazo, Antonela Roccuzzo enfrentó todas las versiones y se comunicó con Ángel de Brito para revelar la verdad sobre su estado amoroso y la posibilidad de volver a ser madre con Lionel Messi.

“En cuanto a Lionel y Antonela Roccuzzo, yo hablé con gente de su círculo íntimo y me dijeron que están súper bien, e incluso ellos siguen buscando la nena”, contó la periodista de NET TV durante el fin de semana.

Frente a esta información, la cabeza de LAM comunicó a través de su cuenta de Twitter que se había comunicado con la esposa del campeón y que esta había desmentido la información dada en los distintos medios.

“Hablé con Antonela y me dijo que es falso el rumor de embarazo. Que hace tres años que 'La embarazan' #LAM”, escribió el periodista en su cuenta de X. Por lo que confirmó que, al menos en el corto plazo, no está en los planes de los Messi-Roccuzzo agrandar la familia.

La pareja se encuentra viviendo actualmente en Estados Unidos y ya son padres de Thiago, Ciro y Mateo. Pese a esto, y aunque aún no sea el momento, la “Pulga” reveló, en una entrevista hecha por Migue Granados, que sí le gustaría expandir su familia.

“Ya cerraste la fábrica, ¿no?”, le consultó Migue en una entrevista para OLGA. “No sé”, lanzó rotundamente el 10 y agregó que “no estamos en la búsqueda pero nos gustaría, vamos a ver si llega la nena”.

Se trataría de la compañera ideal para Antonela, que si bien está acostumbrada a ser madre de varones y compartir su vida desde ese lado, podría crear un vínculo muy profundo en caso de convertirse nuevamente en madre y esta vez de una niña.

Sin embargo, según confirmó Ángel de Brito, ni la separación ni el embarazo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi son ciertos. Por el momento, aunque existan ganas de agrandar la familia, la empresaria y el futbolista continúan su vida en Miami con sus tres hijos varones.

FUENTE: caras.perfil.com