L-Gante mostró el tierno regalo que le hizo Francesca Icardi

Mauro Icardi decidió celebrar con los hijos de la China Suárez, en tanto que sus propias hijas pasan tiempo de calidad con Wanda Nara y el cantante. Mirá.

Por El Litoral

Jueves, 20 de febrero de 2025 a las 11:41

En lo que se presume como una verdadera "mojada de oreja", L-Gante publicó en sus historias de Instagram un tierno dibujo que le realizó Francesca, la hija mayor de Mauro Icardi y Wanda Nara, mientras el delantero festeja sus 32 años alejado de sus hijas y rodeado de la descendencia de la China Suárez.

Enmarcado y prolijo, la niña realizó una especie de retrato del cantante, con la leyenda "cumbia 420 pa' los negros", que es la frase de cabecera del artista.

Con un emoji de corazón, Elián Valenzuela dejó demostrado que pasa mucho tiempo junto a los hijos de Wanda y que tiene una excelente relación con ellos.

Mientras tanto, en la otra vereda, Icardi dedica sus días a los hijos que la China Suárez tuvo con Nicolás Cabré (Rufina) y Benjamín Vicuña (Magnolia y Amancio), mientras avanza su conflicto judicial con su expareja y madre de sus dos únicas hijas.

FUENTE: minutouno.com

