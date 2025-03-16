Se supo qué detonó el ataque de furia de Icardi ante el escándalo con Wanda

Este viernes, Mauro Icardi protagonizó su escándalo más resonante cuando se presentó de golpe en el Chateau Libertador para dejar a la fuerza a las mascotas que Wanda Nara mandó con sus hijas al colegio, y tuvo que ser desalojado nuevamente por la policía.

En Implacables, Naiara Vecchio contó por qué el futbolista del Galatasaray estalló de furia al encontrar a las pequeñas acompañadas por sus tres perritos en el colegio al que las fue a retirar, según contaron, de muy mal humor con las autoridades educativas.

En este sentido, Naiara contó que los vecinos del Chateau vieron cómo Mauro dejó a las nenas sobre la avenida Libertador y les dijo “vayan a dejar los perros al departamento de su madre”. “Las chicas cuando están arriba no quieren bajar y (…) él ahí se violenta y se va arriba”, agregó.

Así las cosas, Vecchio contó que la verdadera razón de la furia de icardi es “porque él tenía reservado ayer una cena en Gardiner y quería hacer una cena familiar de las chicas con su actual pareja”, en claro desafío a las disposiciones de la Justicia respecto a la presencia de la China frente a las menores.

“Se entera hace poco que no se puede, y él está muy embroncado porque él quería tener una familia ensamblada”, contó Naiara. En sus posteos sobre el tema en Instagram, el periodista Germán Mónaco brindó un dato fundamental al respecto de ese encuentro.

“Desde el jueves tenía cerrado con una revista una sesión de fotos en el restaurante de siempre. El almuerzo iba a ser el domingo con todos, sus hijas, los de (China) Suárez. La decisión judicial le trastocó todo”, explicó Mónaco, sobre la verdadera causa de la furia de Mauro Icardi.

