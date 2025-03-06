Pidieron la fuerza pública para que Wanda Nara restituya sus hijas a Mauro Icardi

La semana pasada Wanda Nara dejó vencer el plazo de tres días que había establecido la Justicia argentina para que cumpla con la restitución de sus hijas a Mauro Icardi. Tras ese evento se autorizó el uso de la fuerza pública para que las chicas vuelvan a verse con su padre.

Por eso el miércoles de esta semana Elba Marcovecchio, abogada de Mauro Icardi, confirmó en declaraciones televisivas que el futbolista solicitó el uso de la fuerza pública para garantizar el cumplimiento de la orden judicial a su favor.

"Es nuestro último recurso, pero lo estamos pidiendo. Es una situación que, Dios quiera, no se dé y que el juez encuentre otra alternativa, o que Wanda cumpla. Pero es la única opción que hay, es un horror. Como mamá, estas cosas deberían evitarse. Hay una orden judicial", sentenció en "Desayuno Americano".

Marcovecchio también desplizó: "hay una conducta que me preocupa muchísimo y la voy a decir con todas las letras: el ejercicio indirecto de violencia que está ejerciendo Wanda", con respecto a la lucha por el régimen de visitas de Francesca e Isabella, que tienen 10 y 8 años.

Durante la conversación Marcovecchio también se refirió a la denuncia presentada por Maxi López, que se basa en un informe elaborado por docentes del colegio Lincoln, al cual asiste uno de sus hijos con Wanda Nara.

"Estoy al tanto de lo que circula en los medios, pero no llegó nada formal", afirmó, sin embargo, la abogada de Icardi.

"Hay dos responsabilidades agravadas: la del centro educativo, que debe resguardar la privacidad de los dichos de un menor, y la de los padres, que debemos cuidar la intimidad de nuestros hijos. Esto deja huellas que no se borran", lamentó sobre cómo se filtró el caso y parte del contenido del reporte.

FUENTE: minutouno.com