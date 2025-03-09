"La desesperación es total", dijo Abel Pintos sobre su Bahía Blanca natal

El cantante y compositor Abel Pintos expresó que “la desesperación es total” en su ciudad natal, en referencia a la situación que sufre el pueblo de Bahía Blanca, donde aun reside su madre y abuela, además de otros familiares y amigos del artista.

Oriundo de Ingeniero White, localidad portuaria perteneciente al distrito de Bahía, se mostró compungido al expresar que “el dolor y la tristeza, en algunos momentos la desesperación, es total”, en referencia a que sus familiares directos residen en esa ciudad, como un hermano y sus sobrinos, además de su mamá y su abuela.

“Gracias a Dios todos ellos están bien, pero ese golpe anímico es enorme, es un desconcierto muy grande y una desesperanza muy grande porque esto va a llevar mucho tiempo que se reactive. Ni siquiera se sabe por dónde empezar, es muy duro, realmente”, agregó en declaraciones televisivas.

En ese contexto, el reconocido intérprete musical sostuvo que junto con otras personas “estamos trabajando y hablando con productores de fechas futuras para poder empezar a utilizar esas para poder juntar y llevar todas las cosas que se necesitan ahora y lo que se va a necesitar en adelante”, sumándose así a muchas de las campañas solidarias que se comenzaron a activar.

“Esto va a llevar mucho tiempo, mucho tiempo; es una desolación absoluta… Mi mamá camina por las calles de una ciudad que no reconoce, con los comercios destruidos. Con gente que lo perdió todo, gente desaparecida… Gente que no sufrió tanto lo que pasó con el alma rota”, aseguró Pintos.

