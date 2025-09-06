Secuestran una moto que fue robada y abandonada en el barrio Ponce

La Policía de Corrientes informó este sábado que efectivos de la Comisaría 22ª Urbana secuestraron una motocicleta que había sido robada y abandonada en inmediaciones del barrio Ponce.

El procedimiento se realizó cuando efectivos realizaban recorridas de prevención por la Ruta Nacional N°12, a la altura del kilómetro 1020 aproximadamente.

En ese lugar, los uniformados visualizaron una motocicleta abandonada en un descampado. Tras verificar la situación, procedieron al secuestro preventivo bajo las formalidades legales correspondientes.

El rodado en cuestión es una Motomel Blitz 110 c.c., que de acuerdo a las primeras averiguaciones habría sido sustraída previamente.

La motocicleta fue trasladada hasta la dependencia policial donde se llevan adelante las diligencias de rigor, con el fin de establecer la procedencia del vehículo y dar con los responsables del hecho.