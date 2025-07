El mensaje de Viviana Canosa a Adrián Suar tras su reunión: de qué conversaron

Viviana Canosa abrió su programa del viernes 18 de abril con un mensaje especial para Adrián Suar, con quien tuvo una intensa conversación nocturna sobre las acusaciones que hizo en contra de Lizy Tagliani y otras figuras y por la repercusión que estuvo teniendo en los últimos días a raíz de diversos cruces.

Esta mención nace a partir de que Intrusos (América TV) contara lo que supuestamente hablaron el líder de Pol-Ka con la periodista: "Fue una conversación telefónica muy larga, hablaron largo y tendido. La bajada de línea fue no quiero una casa de brujas en este canal. No quiere ataques directos. Y no quiere que se peleen entre sus programas".

De esta manera, la conductora de Viviana en Vivo (El Trece) aseguró que sería el último programa que dedique a esta situación y que seguirá hablando en la Justicia. Y, luego le dedicó unas palabras al productor televisivo: "Chueco te quiero mucho. Gracias Adrián, hablamos mucho ayer, hoy. Yo le quiero agradecer sus palabras, su contención, su amorosidad y su respeto hacia mi persona. Nobleza obliga".

De esta forma, dio a entender que la relación laboral está en buenos términos, y cerró: "Siempre tengo charlas muy lindas con el Chueco, a veces más duras. Él me contrató a mi y yo vine encantada a trabajar con él y para él. Gracias por todo".

El video que expuso Viviana Canosa de Lizy Tagliani

Viviana Canosa expuso un video de Lizy Tagliani hablando sobre una violación durante un show, y ella salió al cruce.

En medio de su denuncia contra Lizy Tagliani y una presunta red de pedofilia, Viviana Canosa difundió en la red una grabación donde aparece la humorista en el club nocturno KM Zero años atrás haciendo un stand up y expresa: "Lo de la violación fue hace mucho y... lo agarré al pibe esa vez, pero nada más".

Tras el revuelo, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) se defendió y en diálogo con la prensa manifestó: "El video es una expresión en un escenario, con un micrófono y 400 personas riéndose, en un contexto artístico".

"Es como que metamos presa a la doctora Carla Lucero, interpretada por Carina Zampini, porque en la novela Por Siempre, Mujercitas robaba bebés, o a Fabián Vena porque traficaba plasma en Resistiré", sentenció.

"Es un elemento artístico así como también hay un montón de videos de periodistas, por ejemplo, ofreciendo prácticamente a una menor de edad, como una especie de romance", lanzó filosa.

