La desgarradora foto de Laurita Fernández mostrando el gran dolor que atraviesa

Laurita Fernández generó preocupación en sus seguidores, al compartir una desgarradora foto en sus historias de Instagram. La actriz viene de ser protagonista de rumores de infidelidad y separación, y de ser apuntada por varios medios de comunicación. Sus trabajos en el teatro continúan, pero contó que no pudo presentarse en las últimas funciones por un gran dolor que atraviesa en estos días. Junto a la postal, expresó cómo se siente.

Laurita Fernández es una de las bailarinas y actrices de teatro más elegidas en la industria. En todo momento, comparte sus proyectos en diferentes salas y con sus seguidores, quienes la acompañan desde siempre. Sin embargo, lejos de la moda y la actuación que la caracteriza, en los últimos meses se volvió protagonista de una serie de rumores de infidelidad y separación de "Peluca" Brusca. Esto la puso en el ojo de la tormenta mediática.

A pesar de esta situación, siguió avanzando con sus proyectos, sobre todo con la obra "La cena de los tontos", que se volvió un completo éxito. La joven expresó su felicidad por cómo le estaba yendo a la historia, en diversas ocasiones. Pero, durante los últimos días, fue reemplazada y no se presentó. Ante esto, sus seguidores comenzaron a preocuparse y ella utilizó su Instagram para explicar los motivos. Para eso, compartió una desgarradora foto llorando, que entristeció a todos.

Según contó, está pasando un mal momento de salud, que le prohíbe sentirse bien para realizar sus trabajos. De esta manera, expresó su tristeza y lo mucho que le costó tomar la decisión que no hacer la función. "No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento. Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender. Odio no estar óptima, tener que parar, la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal... pero a veces el virus te agarra igual", escribió en sus historias, junto a la fotografía.

Sin dudarlo, sus seguidores le enviaron sentidos mensajes y fuerzas para que se recupere. Laurita Fernández es una de las actrices de teatro más queridas y observadas por las redes sociales. Su amor por la moda, las historias que realiza y sus fanáticos la llevaron a crear una comunidad de más de 4 millones de personas que la acompañan en todos sus proyectos. Finalmente, lejos de los escándalos, debe pasar por una situación de salud para poder volver al escenario.

FUENTE: perfil.caras.com