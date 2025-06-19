La estricta prohibición de Pedro Almodóvar a su familia para después de su muerte

Pedro Almodóvar, el cineasta español más influyente de las últimas décadas, se convierte en protagonista de una nueva serie documental que promete ser tanto un homenaje como una exploración profunda de su universo creativo. Titulada Pedro x Javis, esta producción original de Movistar Plus+ —que estará disponible desde el 19 de junio— está dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, conocidos por su obra La Mesías y fervientes admiradores del autor manchego.

A lo largo de tres episodios, Pedro x Javis propone un diálogo íntimo y extenso entre Almodóvar y los Javis, hilado por recuerdos, confesiones y escenas recreadas de su cine, junto con intervenciones musicales de artistas como Amaia, Nathy Peluso, Luz Casal y Antonio Banderas, entre otros. La propuesta audiovisual también suma la voz de figuras fundamentales en la filmografía del director, como Penélope Cruz, Rossy de Palma, Loles León y Carmen Machi, además de colaboradores cercanos como Agustín Almodóvar, Esther García y Alberto Iglesias.

El documental no esquiva temas profundos como la muerte, uno de los ejes de su obra. En ese contexto, Almodóvar lanza una advertencia tajante: “Cuando haya muerto, he prohibido a mi familia que autorice mi biopic o biografía”. También reflexiona sobre pérdidas recientes, como la de Verónica Forqué, de quien dice: “Fue víctima de la telerrealidad”, y de Marisa Paredes, cuyo fallecimiento aún no asimila: “No me acabo de hacer a la idea de que Marisa ha muerto”.

En su viaje al pasado, el cineasta rememora sus primeros pasos: “Yo trabajaba en Telefónica y con mi primer sueldo me compré una Super 8”. Recuerda también cómo fue visto en sus inicios: “No podían creer que aquel chico de provincia… iba a tener tanto éxito”. La conversación se torna aún más reveladora cuando comparte ideas creativas que lo inspiran actualmente. “El Only Fans. Es una idea dramáticamente maravillosa para un encuentro entre dos personajes que tienen algo que ver”, confiesa, antes de tomar una libreta y anotar una idea para una nueva historia.

El documental también indaga en el vínculo entre identidad queer y creación artística. “En ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’, el personaje de Carmen [Maura] empieza con una situación que se parecía mucho a la mía”, admite el director, aludiendo a una ruptura amorosa vivida en paralelo al desarrollo de la película.

Con Pedro x Javis, Almodóvar se abre al público con una sinceridad pocas veces vista, en una obra que celebra su trayectoria, su arte y su influencia en el cine contemporáneo.

