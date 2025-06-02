Confirmaron cuándo termina Gran Hermano y cómo serán los últimos días

Quedan ocho jugadores en juego y todos quieren ganar Gran Hermano. En semanas tan decisivas, los participantes están cada vez más atentos a los pasos que dan y buscan la manera de avanzar en la competencia.

Mientras se llevaba adelante la primera parte de la gala de eliminación de esta semana, Santiago del Moro sorprendió a todos al revelar la fecha en la que será la final del programa.

Por otro lado, esta semana una mujer deberá abandonar la casa, ya que los tres hombres y Luz, se aseguraron una semana más de juego. Por ganar el liderazgo, Tato se metió entre los mejores siete. Mientras que Ulises y Juan Pablo fueron los menos votados de esta semana y se sumaron a la lista. En el caso de Luz, ella no quedó nominada y también tuvo su lugar.

Cuándo será la final de Gran Hermano

Santiago del Moro comunicó al público que la gran final del reality se llevará adelante el próximo 24 de junio. Sin embargo, esto no fue todo, ya que también relató cómo serán los días previos:

Domingo 22 de junio: última cena

Lunes 23 de junio: semifinal

Martes 24 de junio: gran final

Miércoles 25 de junio: programa especial

