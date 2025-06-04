Bandana se reúne nuevamente por sus 25 años: ¿estará presente Ivonne?

Una de las bandas argentinas de pop más emblemáticas es, sin dudas, Bandana. Tras pasar por un extenso casting en el concurso "Pop Star", Lourdes Fernández, Lissa Vera, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha e Ivonne Guzmán se convirtieron en las "Spice Girls" argentinas.
Aunque tuvieron un reencuentro en 2016 (sin la participación de Ivonne), la disolución original del grupo fue en 2004, en pleno éxito de su carrera. Si bien hubo muchas versiones al respecto, lo cierto es que la más fuerte de ellas tenía que ver con la imposibilidad que veían cada una en la toma de decisiones.
Ahora, la cuenta @RealTimeRating hizo trascender que Bandana volverá a los escenarios para festejar sus 25 años, algo que las mismas integrantes del grupo confirmaron.
Con una publicación en Instagram, Valeria, Lissa, Virginia y Lourdes compartieron la noticia con sus fanáticos, sin dar demasiados detalles: "¿Quién tiene ganas de ver un poco más? #Bandana25años Coming soon...", escribieron, en un video donde se ve a las cuatro cantando uno de los más conocidos temas de la agrupación.
Lamentablemente, este anuncio no incluye a la querida Ivonne Guzmán, para tristeza de los seguidores de la banda. La colombiana se encuentra, actualmente, en La Delio Valdez, una reconocida orquesta de cumbia latinoamericana formada en el año 2009.
"La verdad es que había hecho un camino tan sólido por otro lado que no fue algo personal ni nada. Bandana me enseñó a seguir mi instinto y mi deseo. A mí cuando me dijeron: ‘¿Querés volver a Bandana?’, la realidad es que se me hizo un nudo en el estómago. Mi cuerpo me dijo rotundamente que no", contó la artista en Radio Pop en septiembre del 2024.
