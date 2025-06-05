Salma Hayek reveló su truco de belleza heredado de su abuela: de qué se trata

A lo largo de los años, Salma Hayek ha sabido mantener una imagen fresca y natural que desafía el paso del tiempo. Lejos de métodos invasivos, la actriz de origen mexicano confiesa que su mayor inspiración en el cuidado de la piel fue su propia abuela, a quien define como una verdadera “experta en cosmética” adelantada a su época.

Desde pequeña, Salma aprendió a elaborar cremas caseras en la cocina familiar, utilizando ingredientes que, en aquel entonces, no eran comunes en el mundo de la belleza. “Tuve una abuela experta que hacía sus propias cremas. Era muy avanzada para su época y brillante. Gracias a ella, sé mucho de la piel”, explicó en diálogo con Byrdie. Entre las fórmulas que recuerda, destacó el uso de vitamina A, un activo que hoy se conoce como retinol. “Mi abuela hacía una crema de retinol mucho antes que nadie”, reveló.

Además del retinol, también incorporaban aloe vera, glicerina y vitamina E, componentes que siguen vigentes en la cosmética actual. Esta sabiduría familiar se convirtió en un ritual que Salma aún conserva y adapta según las necesidades de su piel. “Mi rutina cambia, depende de cómo se despierte mi piel. La miro, le presto atención. Le hablo como, ¿qué necesitamos hoy?”, confesó a The Cut.

Uno de sus hábitos más curiosos es no lavarse el rostro por la mañana, una recomendación directa de su abuela: “Por la noche, tu piel produce todo el sebo que necesita para lucir joven y se regenera sola”, explicó en una entrevista con GQ. En su rutina nocturna, utiliza aceite de coco para retirar impurezas y agua de rosas para calmar la piel. “Puedes usar una toalla caliente con agua de rosas… Este pequeño detalle hace que las propiedades antioxidantes y calmantes penetren en profundidad”, reveló.

La exfoliación también forma parte de sus cuidados, pero siempre de forma natural: avena, miel y leche de almendras son algunos de sus favoritos. “Lo dejas en remojo, y es un excelente limpiador que suaviza tu piel”, detalló a The New York Times.

En los días donde su piel se ve afectada por el cansancio o los viajes, recurre a mascarillas que aprendió a hacer desde chica con sobras del desayuno. “Cogía todas las sobras -papaya, yogurt, miel, nueces- y las mezclaba, para luego ponérselas en la cara”, recordó en The Hollywood Reporter. Este “batido” casero sigue siendo una solución efectiva para calmar la inflamación: “Puedes sentir la suavidad, la textura y cómo se estira la piel”, dijo.

Minimalismo, ingredientes naturales y sabiduría ancestral son los pilares de su rutina, un enfoque que a sus 57 años sigue dando frutos visibles.

FUENTE: minutouno.com