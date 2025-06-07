La pelea de Mauro Icardi y la China Suárez que terminó de la peor manera por Wanda Nara

Wanda Nara volvió recargada y con todo hacia la China Suárez . Luego de enterarse que apareció junto a Mauro Icardi en el colegio a donde fue a buscar a su hija Isabella, y que ella terminó llorando por la situación.

Pero claro, en un trasfondo totalmente escandaloso que se vivió, Ángel de Brito aportó algunos detalles de lo ocurrido. El ataque de llano de Isa, quien tenía toda la ilusión de ver a su papá, se disipó en cuestión de segundos ante la presencia de la China.

“Otra vez se pudrió. La orden judicial decían que podían estar solo con el papá merendando, lo llaman a Mauro pero él fue con la China a retirarlas del colegio”, comenzó diciendo de Brito, sacando a la luz los detalles más desoladores.

En ese contexto, también agregó: “Llegó llorando a la casa y se puso a llorar en el sillón. Quiere estar con el papá pero sola. Las nenas no quieren compartir con la novia del padre. La China no quería que Mauro entrara a lo de Wanda, por eso sólo llegó hasta el hall”.

ENORME ESCÁNDALO ENTRE WANDA NARA Y MAURO ICARDI

En un tire y afloje que se dio en esa situación, Yanina Latorre finalmente confirmó, a través de sus fuentes, que existió una pelea entre Icardi y la China. Esa situación, a bordo del vehículo en el que iban los 3, hizo que la nena se angustie mucho.

Me está llegando de todo. Me llega de varias fuentes lo mismo. Isi lloró mucho porque la China y Mauro se pusieron a discutir y pelear en el auto. La China no quería que Mauro vaya a la casa, porque ellos se enteran una vez que estaban a una cuadra”, expuso Latorre.

Al ser un tema extremadamente sensible, Latorre manejó el tema con mucha cautela: “A él le dijo la niña que le importa más que su novia no se tome un uber a una orden judicial. Eso es lo que la nena manifestó y que los vio discutir en el auto. Ella le habrá dicho a lo de Wanda ‘no vas, no vas y ¡no vas!’”.

Fuente: Paparazzi.

