Wanda Nara respondió a los rumores que la vinculan con Leandro Paredes

En los últimos días, las redes sociales volvieron a encenderse por la circulación de un video que reavivó ciertos rumores sobre una supuesta cercanía entre Wanda Nara y Leandro Paredes. En las imágenes, se los ve compartiendo un momento distendido: el futbolista de la Selección Argentina la carga en brazos y ambos se tiran juntos a una pileta.

Dicho video, según trascendió, fue grabado en 2020 durante una reunión privada en la casa del arquero costarricense Keylor Navas, en la época en que tanto Paredes como Mauro Icardi —entonces esposo de Wanda y padre de sus hijas— eran compañeros en el París Saint-Germain. A raíz de la viralización del video, no tardaron en llegar los comentarios, interpretaciones y rumores sobre la naturaleza de la relación entre ambos.

Al arribar a la Argentina, Wanda fue consultada por el tema y decidió ponerle fin a las especulaciones. Aseguró que todo es absolutamente falso y contextualizó las imágenes que ahora están siendo utilizadas para alimentar una polémica que, según ella, no tiene sustento alguno.

"El video está en mis historias destacadas, es de cuando yo vivía en París. No es ningún hallazgo. Es parte de la manipulación y violencia que estoy viviendo yo", expresó con firmeza, dejando en claro que no se trata de ningún material oculto ni reciente, sino de un recuerdo público que ella misma compartió en su momento.

Además, explicó cómo surgió el video y apuntó contra quienes buscan tergiversar los hechos: "El video lo subió Camila Galante, la esposa de Paredes. Éramos un grupo de amigos. La respeto y la quiero, creo que se están yendo de mambo", sentenció, descartando cualquier tipo de conflicto con la familia del futbolista y aclarando el contexto en que se dio esa situación.

Con sus declaraciones, Wanda parece haber querido cerrar el capítulo, dejando claro que no hay nada más detrás de aquellas imágenes que una simple anécdota de un encuentro entre amigos.

Por su parte, ni Leandro Paredes ni su esposa Camila Galante se refirieron públicamente al tema. Sin embargo, a través de distintos posteos en redes sociales, dejaron entrever que la situación no tuvo repercusión negativa en su vínculo, que atraviesa un momento muy especial tras el nacimiento de su tercer hijo, Lautaro.

