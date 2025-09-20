Morena Rial defendió a la China Suárez en su guerra con Vicuña: "Quedó dolido por…"

Morena Rial volvió a quedar en el centro de la polémica por un comentario que realizó en redes sociales. La hija de Jorge Rial activó la clásica dinámica de preguntas y respuestas en Instagram y, como siempre, respondió sin filtro. En medio de consultas triviales, apareció una que apuntó directo al escándalo entre la China Suárez y Benjamín Vicuña.

Un seguidor quiso saber qué opinaba Morena sobre la actitud del actor chileno y le preguntó de manera tajante: “Qué pensás More, ¿Benjamín Vicuña está celoso de Mauro Icardi, por eso le hace de todo a la China Suárez?”. La consulta no pasó desapercibida y ella aprovechó la oportunidad para lanzar su visión. Su respuesta sorprendió a todos.

Lejos de esquivar el tema, Morena defendió a la China con un comentario cargado de ironía hacia el ex de la actriz. “Benjamín quedó dolido porque la China lo dejó. Aparte ahora está con Mauro, vida de ensueños, y él acá, con esa cara de nabo”, escribió. La frase se viralizó de inmediato y reavivó la guerra mediática que parecía haber quedado en silencio.

La reacción de Morena no fue una excepción, ya que la joven suele opinar sin reservas sobre los temas más comentados del espectáculo. En esta oportunidad, se puso del lado de la China Suárez y le apuntó directamente a Vicuña. Sus palabras reflejaron la grieta que todavía existe alrededor de esa relación.

La tensión entre el chileno y la actriz siempre generó titulares, sobre todo por los hijos que comparten y los conflictos que arrastraron después de la separación. Morena, que también atravesó un proceso legal con el padre de su hijo Francesco, entendió de primera mano lo que significa un conflicto familiar expuesto. Por eso, su postura cobró todavía más fuerza.

El comentario se instaló en redes y volvió a poner a Vicuña en el ojo de la tormenta. Morena, en cambio, reafirmó su estilo frontal y mostró que no teme opinar sobre ningún tema.

