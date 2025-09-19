¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Siniestro

Un camión sin frenos: la principal hipótesis del accidente en el puente Chaco Corrientes

El siniestro ocurrió en la vía interprovincial y dejó varios vehículos dañados y heridos. Un camión de gran porte habría colisionado con una combi y otros autos, provocando un corte total del tránsito.

Por El Litoral

Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 17:39

Un choque en cadena generó un caos vehicular este viernes en el puente Chaco-Corrientes que permanece cortado. Las primeras informaciones indican que un camión sin frenos es el que ocasionó el siniestro.

La voz de algunos testigos en los videos que se viralizaron en redes sociales y que llegaron a esta redacción, indican que el vehículo de gran porte generó el accidente.

En las imágenes se observa que el camión colisiona con una combi de una bebida energizante y también que a uno de sus laterales, se encuentra otro vehículo totalmente destruido.

Debido al impacto, los otros conductores que circulaban por la vía interprovincial sufrieron serios daños en sus automóviles.

Reportes indican que hubo heridos, pero no se sabe hasta el momento la gravedad de los mismos.

