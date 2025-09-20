Condenan a un exintendente peronista por malversación de fondos y peculado

n El Tribunal Oral Penal de Mercedes, en Juicio Abreviado Pleno, condenó al exintendente de Curuzú Cuatiá, Ernesto Gabriel “Lalo” Domínguez, y a quien fuera secretario de Finanzas municipal, Ricardo Antonio Viganó, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, con imposición de reglas de conducta entre ellas la realización de un curso de ética pública y transparencia en la administración.

La fiscal de Curuzú Cuatiá, Dra. Arrua, con la venia del Fiscal General de la provincia, César Sotelo, acordó con los acusados Domínguez y Viganó, y aceptaron la responsabilidad penal por la comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración fraudulenta y malversación de caudales públicos en la modalidad de peculado, en concurso real, y la imposición de una Condena en Suspenso de 3 años, e Inhabilitación Absoluta Perpetua para ejercer cargos públicos, con reglas de conducta por el mismo término de la condena y una compensación a favor del Municipio de Curuzú Cuatiá de 1.500.000 pesos a pagar por cada acusado; luego de que los mismos reconocieran su responsabilidad penal y culpabilidad .

El Tribunal Oral Penal -hoy de juicio-, integrado por: Troncoso, Muschietti y Ríos, luego de recepcionado el acuerdo y escuchado a las partes resolvió la homologación.

El presidente explicó que el monto punitivo de tres años en suspenso resultaba exiguo para el tribunal en virtud del plus exigido a quienes resultando electos por voluntad popular manejan fondos públicos, no obstante ello, por los límites impuestos por el sistema de enjuiciamiento acusatorio, no podían imponer una pena mayor sin afectar garantías constitucionales.

Los casos

Los aportes de los vecinos frentistas de las calles adheridas al Plan Pavimentación 2012 para la construcción del pavimento urbano, mediante el “Fondo Permanente para obras de paviemntación urbana”, ingresados desde mayo de 2015 a diciembre de 2017, cuyo monto ascendía a la suma de $1.047.474,50, no fueron destinados a la realización de obras públicas específicas.

Esos montos o gran parte no se aplicaron a los fines para los que habían sido acordados.

Durante el año 2017 contrataron en forma directa y como única proveedora del rubro Despensa y Panadería a la “Panadería Cabrales”, desconociéndose el destino que se le dio a las mercaderías adquiridas en cantidades siderales que ascendía a la suma de $ 9.342.848,42., compras efectuadas en clara violación a las normas establecidas por la Carta Orgánica Municipal.