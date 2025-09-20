Así será el nuevo Museo Correntino del Chamamé en Corrientes

En el Día Nacional del Chamamé, el Instituto de Cultura de Corrientes anunció la transformación del Espacio Cultural del Chamamé (25 de Mayo 1141) en el Museo Correntino del Chamamé, un proyecto que busca renovar la forma en que se presenta y preserva el patrimonio de este género declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La presidente del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, explicó que la propuesta se trabaja junto a un equipo de especialistas con el apoyo de la Fundación Memoria del Chamamé. “Hemos decidido tomar esta fecha tan querida para los correntinos para anunciar la refuncionalización de este espacio y su cambio de nombre”, expresó.

Renovación y nuevos espacios

El edificio, cedido por el Automóvil Club Argentino, no puede ser modificado estructuralmente, pero sí será reorganizado internamente. Entre las novedades:

La sala de las Mujeres Chamameceras se trasladará a la planta baja.

El patio se convertirá en un espacio para actividades vinculadas al chamamé.

El entrepiso pasará a funcionar como biblioteca y videoteca del Chamamé, con libros, revistas, discografía y material audiovisual.

Además, el proyecto prevé un recorrido didáctico y dinámico dividido en dos grandes salas:

Sala 1: Contexto socio histórico y cultural del Chamamé

Incluye un tótem interactivo que permitirá explorar la música y la historia de las principales ciudades correntinas.

Sala 2: Tres miradas sobre el género

La Fiesta y Acontecimientos : línea de tiempo con los hitos de la Fiesta Nacional del Chamamé y su reconocimiento internacional.

Referentes, Vestimenta y Baile : homenaje a músicos, danza y tradiciones.

Mujeres del Chamamé: espacio dedicado al aporte femenino al género.

Material inédito y donaciones

El nuevo museo reunirá donaciones y piezas históricas de gran valor cultural. Entre ellas, el vestuario, disco de oro, fotografías y archivos de Ramona Galarza, además de aportes de la familia Miqueri y la colaboración del Topo Zubieta de la Fundación Memoria del Chamamé.

Un espacio para el futuro

El equipo a cargo del rediseño está integrado por Cecilia Ramírez y Rosana Romero (Patrimonio Inmaterial), Virginia Ramírez (Centro de Interpretación del Chamamé), la museóloga Patricia Tesoriere, el diseñador gráfico Tito Piñeiro y la arquitecta Eleonora Luque.

Con esta renovación, el Museo Correntino del Chamamé se propone preservar la memoria, enriquecer la experiencia del visitante y proyectar el legado chamamecero hacia las nuevas generaciones.