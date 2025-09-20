Colapinto chocó en el final de la Q1: terminó 16° en la clasificación del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto no tuvo la clasificación que esperaba en el Gran Premio de Azerbaiyán. Cuando parecía que tenía el ritmo suficiente para avanzar a la Q2, un error en la curva 15 lo llevó a chocar contra un muro y lo dejó fuera de competencia.

La jornada había arrancado de manera positiva. En la tercera práctica libre, el corredor de Alpine logró un 15° puesto con un tiempo de 1:42.789, incluso superando a su compañero de equipo Pierre Gasly por medio segundo. Eso ilusionaba al equipo con una buena actuación en la clasificación.

Sin embargo, al momento decisivo de la clasificación, Colapinto venía bajando tres décimas en su vuelta rápida cuando se encontró con un incidente adelante en pista. Explicó que cuando Gasly se va, le frenó de más y de golpe el auto se le giró y lo “desconcentró un poco”.

“Muy raro todo y una bronca porque venía bajando tres décimas esa vuelta. Hubiera hecho un buen tiempo porque sí que teníamos buen ritmo. Hubiéramos pasado a Q2 seguro”, lamentó.

El pilarense explicó que Bakú es un trazado particularmente complicado para la escudería, pero aun así sentía que había extraído el máximo del auto. “Es un circuito difícil para nosotros y creo que maximizó un poco lo que tenía. Una pena no poder completar la vuelta”, sostuvo.

De todas formas, Colapinto ya se concentra en lo que viene: “Hay que entender un poco lo que pasó porque fue raro. Ahora toca enfocarse en la carrera de mañana y tratar de hacerlo mejor”. Tras el accidente, quedó clasificado 16°, justo al borde del pase a la Q2, mientras que su compañero Gasly cerró en el 19° lugar.



Fuente: TN