Decomisaron armas y animales silvestres en procedimientos en el Río Corriente

En sendos procedimientos de la Prefectura Naval Argentina realizó en caminos que conducen al Río Corriente, decomisaron armas de fuego, animales silvestres, y aprehendieron a tres personas, por infracción a la Ley de Caza.

En uno de los controles, montado sobre la Ruta Nacional 12, sobre uno de los caminos de acceso al Río Corriente, los efectivos decomisaron aproximadamente 60 kilos de ciervo axis trozado y secuestraron además una carabina calibre 308 con documentación.

El conductor, un hombre de 46 años, fue detenido por cazar sin autorización en un campo privado.

En otro control sobre la misma ruta, en el ingreso al Paraje Yataití Calle, los agentes decomisaron dos trofeos de ciervo axis (cráneo y astas) e incautaron dos carabinas calibre 308 con documentación.

Los ocupantes del vehículo, dos hombres de 38 y 36 años, fueron detenidos por transportar productos de la caza sin licencia habilitante y sin autorización del dueño del campo.

En total procedieron al secuestro de tres armas de fuego, y ciervo axis y 2 trofeos de ciervo axis, con un aforo total de lo incautado en $ 4.642.120.