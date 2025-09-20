¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Intentó entrar a un domicilio con un machete y fue detenido

El hecho ocurrió en horas de la mañana del viernes en la capital correntina. 

Por El Litoral

Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 11:12

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a un hombre que intentó entrar a robar a un domicilio con un machete. 

Efectivos policiales fueron alertados de la presencia de un sujeto que intentaba ingresar a un domicilio en las inmediaciones de calle El Dorado y Pasaje Las Flores.

Con las características aportadas por el sistema, los agentes iniciaron la búsqueda y lograron identificar y demorar al joven, mayor de 20 años.

Durante el procedimiento, el sujeto intentó agredir al personal policial con un arma blanca tipo machete para evitar su detención.

Tras las averiguaciones, se determinó que el joven poseía antecedentes por delitos contra la propiedad.

