El torneo Oficial se mantiene con tres punteros

La lucha por el primer puesto del torneo Oficial de primera división en el basquetbol capitalino no sufrió variantes después de disputarse la sexta fecha.

Córdoba, Pingüinos y Regatas ganaron sus respectivos partidos y están al frente de las posiciones.

San Martín ganó un partido clave en la lucha por llegar al Cuadrangular Final. También triunfaron Colón y Juventus.

En el inicio de la fecha, Córdoba no tuvo mayores problemas para superar a Don Bosco 91 a 68. En el conjunto rojo se destacaron en el goleo Agustín Monzón y Juan Cruz Rinaldi con 17 puntos cada uno, mientras que en el elenco colegial, el máximo anotador resultó Nicolás Silva con 21.

Por su parte, Regatas superó a Hércules 89 a 74 con 16 puntos de Exequiel Lezcano y 13 de Viktor Bender, mientras que Lautaro Báez con 13 fue el goleador en el equipo del barrio Libertad.

Además, Pingüinos batalló para superar a El Tala 54 a 51 con un tiple de Luciano Cárdenas a tres segundos del final. Néstor Serantes con 12 puntos fue el goleador en el equipo de la banda negra, mientras que Alex Meza con 22 se destacó en El Tala.

En el lote de escoltas, Colón no tuvo problemas para vencer a Sportivo Corrientes por 66 a 49. En el violeta, Gonzalo Barrios con 16 puntos fue su principal goleador, mientras que Agustín Bernachea con 25 lo fue en albiverde.

Por su parte, Juventus triunfó sobre Malvinas 1536 Viviendas por 79 a 68. El parcial de 26 a 15 del segundo cuarto fue determinante para el resultado final.

En el granate el máximo anotador fue Leandro Yardín con 25 puntos, y en el conjunto de “las mil” resultó Lucas Franco con 22.

Además, San Martín le ganó un duelo directo a Alvear, lo venció 65 a 43 y mantiene la ilusión de luchar por quedar entre los cuatro primeros.

El Rojinegro perdió el cuarto inicial 12 a 10 pero después dominó y fue contundente para quedarse con una importante victoria.

Giovano Pertile con 20 puntos fue le goleador en San Martín y Nicanor Barrios con 11 lo fue en Alvear.

Así se ubican

Cumplidas seis fechas, las posiciones quedaron de esta manera: Córdoba, Pingüinos y Regatas 11 puntos, Colón y Juventus 10, El Tala, Hércules y San Martín 9, Don Bosco y Sportivo 7, Malvinas 1536 Viviendas 6.

Lo que viene

Los partidos que se jugarán por la séptima fecha son:

Hércules vs. 1536 Viviendas.

Alvear vs. Don Bosco.

Sportivo vs. Regatas.

El Tala vs. Colón.

San Martín vs. Juventus.

Córdoba vs. Pingüinos.