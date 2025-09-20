La desgarradora confesión sobre Thiago Medina y su accidente en moto: "Yo lo esperaba"

Thiago Medina hoy se encuentra en la mira principal del espectáculo argentino. Pero a su alrededor, su familia también aparece en el foco principal y, además de Daniela Celis, su hermana Camila Deniz conmovió a todos.

En estos días tan movilizantes y en donde pasó de todo, Camilota se mostró visiblemente afectada por la situación. Días antes que ocurra el accidente, Thiago tuvo un hermoso gesto hacia ella, el cual decidió sacar a la luz pero también contó que lo tomó como una señal.

“Hace poco, miren que justo, Thiago me invitó a hacer un taller, y por suerte acepté y lo hice con él y me vino muy bien. Fue como una señal porque sin eso, sin haber hecho ese taller, que es muy lindo, creo que yo no podría estar acá como estoy, eso también se lo debo a él”, reveló Deniz.

En una entrevista para Puro Show, la joven abrió su corazón. Entre lágrimas y sonrisas por recordar ese hermoso momento que pudo pasar a su lado, Camila reveló lo importante que su hermano es en su vida, más allá de ser una familia muy numerosa.

EL HERMOSO GESTO DE THIAGO MEDINA CON SU HERMANA

“Fue un taller de autoestima que se hace por la zona de Ituzaingó. Es muy lindo, me hizo muy bien hacerlo. Yo estaba medio deprimida, y él me decía ‘vos no te permitís disfrutar del éxito y tampoco te das cuenta de que ya te está yendo muy bien’”, destacó Camila, en relación a lo que dijo su hermano.

Un detalle escalofriante que reveló Camila fue cómo vivió ese viernes. Lamentablemente la joven contó que lo estaba esperando para cenar, iban a compartir una comida juntos en familia, pero nunca pudo llegar luego de accidentarse.

“El viernes lo esperaba a comer unas pizzas. No venía hasta que recibí el llamado de Dani. Yo sé que va a salir adelante, porque mi mamá lo está cuidando desde arriba”, cerró Camilota, abrumada por el mal momento que sacude a Thiago.

