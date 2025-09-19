¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

puente Chaco-Corrientes puente Chaco-Corrientes choque en cadena
Video: el momento exacto del accidente en el puente Chaco-Corrientes

La empresa a cargo de las cámaras de seguridad, grabaron cómo fue el siniestro vial. 

Por El Litoral

Viernes, 19 de septiembre de 2025 a las 18:37
