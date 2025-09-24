¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PREVENCIÓN DE DELITOS

Un hombre fue demorado por observar viviendas en una avenida de Corrientes

Por El Litoral

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 11:10

En el marco de las tareas preventivas que realiza la Policía de Corrientes, un hombre fue demorado por merodeo este lunes por la tarde en inmediaciones de avenida Maipú y calle Madariaga de la ciudad capital.

Según informaron, el sujeto estaba observando  el interior de varias viviendas, lo que generó inquietud entre vecinos y transeúntes.

Frente a esta situación, y sin que el individuo pudiera justificar su presencia ni su accionar, se procedió a su identificación y posterior traslado a la comisaría jurisdiccional para continuar con las diligencias correspondientes.

La intervención se enmarca en los operativos habituales de prevención del delito que realiza la fuerza en distintos puntos de la capital correntina.

